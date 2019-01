RDC: Félix Tshisekedi fait face à l’hydre de l’épidémie d’Ebola

En République Démocratique du Congo, l’épidémie d’Ebola se répand progressivement et ne cesse de faire des victimes. Selon l’ONU, Ebola se dirige vers « une zone à risque sécuritaire élevé ».

La fièvre hémorragique à virus d’Ebola, étend son tentacule et le nouveau président de la République Démocratique du Congo Félix Tshisekedi doit parer au plus pressé en sortant l’arme lourde pour l’annihiler, sinon le pays de Patrice Lummunba est en danger. En effet, après le décès des deux militaires congolais contaminés par le virus, c’est la plus haute organisation du monde qui vient de monter au créneau pour alerter l’opinion publique sur le danger qui prévaut en RDC. Ce mardi 29 janvier 2019, le porte-parole de l’ONU Stéphane Dujarric, a tiré la sonnette d’larme sur la propagation du virus Ebola vers une zone à risque sécuritaire élevé : « L’Organisation mondiale de la Santé (OMC) a rapporté, ces dernières semaines, une hausse des cas d’Ebola dans la province du Nord-Kivu, en RDC, dont la plupart sont issus de la zone sanitaire de Ktawa, où les équipes d’intervention sont confrontées à la méfiance de la communauté », a-t-il alerté.

« L’épidémie s’est transmise vers le sud en direction de la zone sanitaire de Kayina, qui présente un risque sécuritaire élevé », a confié M. Dujarric aux médias lors d’un point de presse régulier, évoquant l’une des zones en proie au conflit. Il a par ailleurs, rassuré de ce que les équipes sanitaires travaillent sous la houlette du gouvernement de la RDC et l’OMS pour gagner la confiance de la communauté locale et accroître sa réponse dans ces zones et éradiquer la psychose qui s’installe au sein de la société.

Les autorités congolaises ont annoncé mardi 29 janvier 2019, le décès de deux militaires contaminés par la fièvre hémorragique à virus Ebola dans l’est du pays où le foyer de l’épidémie s’est déplacé vers le nord. Cela porte à 459 le nombre de décès depuis le début de l’épidémie. Le 24 janvier, plus de 650 cas de cette maladie hémorragique hautement contagieuse ont été signalés en RDC depuis le début de la dernière épidémie, dont 443 cas mortels, selon l’OMS.