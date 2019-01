Nostalgique de ses années de mannequin, Carla Bruni-Sarkozy choque la toile (vidéo)

Pendant près d’une décennie la chanteuse Carla Bruni-Sarkozy a été la star de la planète mode avant son mariage avec l’ancien président Nicolas Sarkozy.

Dans la vie, rien n’est plus vivant qu’un bon souvenir et Carla Bruni semble bien le savoir. Durant les années 90, l’épouse de Nicolas Sarkozy a été pendant près d’une décennie la star de la planète mode. Vingt-six ans plus tard elle a signé un grand retour dans le monde de la mode, monde qui est aujourd’hui régit par les « filles de » et les « influenceuses » et retrouve ses amies de longue date notamment Naomi Campbell, Cindy Crawford ou encore Eva Herzigova et Helena Christensen.

Nostalgique, la mère de Giulia a posté plusieurs clichés sur son compte Instagram, se rappelant avec émotion et amour l’époque où, reine de la planète mode, elle partageait avec ses amies, l’affiche de la campagne Dolce & Gabbana. «Le temps file, la mode change, mais les amitiés durent. Vingt-six ans séparent ces deux campagnes. Très heureuse d’être présente avec mes chères amies et complices de longue date pour Dolce & Gabbana » a t-elle écrit en hommage à ses années de succès mardi 8 janvier 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=7RP-rlVGtBo