Nollywood: pourquoi cette actrice ne porte plus des culottes

L’actrice nigériane Nazo Ekezie a fait savoir qu’elle ne faisait pas partie des nombreuses femmes qui portent encore des culottes. Une réaction survenue après une série de vols de slips utilisés pour des sacrifices rituels au Nigéria.

Selon l’actrice, elle aurait désespérément besoin d’un homme qui l’aimerait pour ça. «Je suis célibataire et disponible. Je cherche quelqu’un dont la gloire n’attire ni n’affecte». Son désir est de trouver un homme qui serait assez patient pour la découvrir autrement et ne pas la regarder du point de vue du cinéma. «J’aimerais quelqu’un qui me voit comme Nazo et non comme une actrice tout le temps. » a – t- elle confié.

Nazo Ekezie va plus loin en soulignant que en ce moment elle voudrait sérieusement être en couple. L’actrice souhaite être avec quelqu’un qui va l’aimer. «Je veux être avec quelqu’un que j’aime, quelqu’un qui m’aime comme moi, mais pas comme actrice ou star de cinéma. »

«Je veux être avec une personne qui veut me connaître réellement, une personne qui m’aimerait et qui veut nouer des relations avec moi en tant que Nazo et non en tant qu’actrice. Celui-là est si important. Je ne cherche pas à épouser un (Aliko) Dangote, mais mon homme doit être à l’aise. Il doit pouvoir subvenir à mes besoins », a-t-elle expliqué.

Concernant le fléau des voleurs de slips qui fait rage actuellement au Nigeria, pour des besoins de sacrifices rituels, l’actrice a dit: «Je ne porte plus de caleçons. Je ne vais pas plaisanter avec mon destin, et quand je me déshabille en dehors de chez moi, mes sous-vêtements vont tout droit dans mon sac.”