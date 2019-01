Meghan Markle: le prix de sa robe pull ultra-moulante qui dévoile son baby bump (photo)

C’est dans une forme olympique, que la duchesse Meghan Markle enchaîne les apparitions depuis le début de l’année 2019, au bras de son prince Harry ou en solo. Lors de sa visite, mercredi 16 janvier 2019, à l’organisation caritative The Mayhew Animal House à Londres, elle a opté pour un look actuellement disponible à un petit prix.

Entre tenue flashy totalement inspirée de sa défunte belle-mère, Lady Diana, et silhouette de grossesse plus adaptée pour son ventre tout rond, l’ancienne héroïne de Suits crée le buzz dès qu’elle pointe le bout de son nez. C’est le cas, mercredi dernier, lors de son second engagement parmi les quatre patronages qui lui ont été attribués. Il s’agit d’une visite à un refuge pour animaux dont elle est marraine. Pour venir en soutien à l’organisation caritative The Mayhew Animal House à Londres, l’épouse du prince Harry avait fait le déplacement dans une tenue sobre, avec toute l’élégance qu’on lui connaît. A travers ce nouveau look, la belle brune a fait sensation dans une robe petit prix.

Signée H&M, cette robe pull ultra-moulante en maille fine faisait ressortir son baby bump comme jamais est actuellement disponible selon le magazine femmeactuelle, en soldes à 17,99 €. Au cœur de la ligne Mama du géant suédois, Meghan Markle reste très chic avec son col légèrement montant.