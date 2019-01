L’actrice Brigitte Bardot raconte sa scandaleuse rencontre avec Brigitte Macron

Une icône du cinéma français a raconté sa rencontre houleuse avec la première dame Brigitte Macron dans les colonnes du journal « Midi libre ».

Dans un entretien accordé à Midi Libre le 6 janvier 2019, Brigitte Bardot a évoqué les thématiques qui lui tiennent à coeur, concernant le couple présidentiel et notamment sa rencontre avec Brigitte Macron en juillet 2018. La vison de cette rencontre dont le thème était la cause animale, une cause très chère à Brigitte Bardot. « Quand j’ai rencontré le Président à l’Élysée en juillet dernier pour le sensibiliser sur les droits des animaux, Brigitte Macron nous a rejoints au cours de l’entretien. Elle était toute joyeuse de me montrer qu’elle avait mon livre. » a confié l’actrice Brigitte Bardot. Très remonté contre Brigitte Macron, elle s’interroge: « A-t-elle compris ce que j’y défends ? ». Aussi répond t-elle: « Ce n’est pas elle qui est au pouvoir, « J’ai l’habitude de m’adresser au bon Dieu plutôt qu’à ses saints ».

