Grey’s Anatomy saison 15: ce que réserve l’épisode 9, diffusé ce soir

La saison 15 de la série Grey’s Anatomy démarre ce soir aux Etats Unis avec l’épisode 9. Cet épisode va reprendre là où la série s’était achevée avec beaucoup de surprises.

Ce soir aux Etats Unis, la tempête fera encore rage au Grey Sloan Memorial et plusieurs médecins vont se retrouver bloqués. En effet, les fans de Grey’s Anatomy vont enfin pouvoir retrouver leurs médecins favoris ce soir. Seulement, la tempête aura toujours lieu au Grey Sloan Memorial et plusieurs médecins seront bloqués dans les ascenseurs. De leur côté, Meredith et DeLuca vont se retrouver dans un des ascenseurs et ces derniers pourraient avoir beaucoup de temps pour discuter. Il n’est plus à démontrer que depuis la première partie de la saison 15, DeLuca semble craquer sur Meredith mais ne voudra pas dire qu’elle oubliera complètement Lincoln.

Les fans découvrirons également ce soir la réaction d’Amelia face à la grossesse de Teddy pendant que ce dernier et Owen vont aussi se retrouver bloqués dans un ascenseur. De son côté, Jackson va apprendre par Maggie que Catherine est malade mais va devoir compter sur le soutien de Maggie.