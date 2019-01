CPI – Libération ou non de Gbagbo et Blé: la chambre d’appel se prononcera dans quelques heures

La cour pénale internationale (CPI) se prononcera vendredi 18 janvier, sur l’appel du procureur, qui a fait suspendre la décision de la chambre de première instance de remise en liberté de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. C’est ce qui ressort de l’audience de ce jeudi 17 janvier 2019.

L’audience de jeudi devant les juges de la chambre d’appel doit permettre à cette chambre de se prononcer pour ou contre, une libération immédiate de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, les deux ayant été acquittés en première instance. Le procureur, dans son appel a demandé à la cour de maintenir les ex-accusés en détention en attendant la procédure en appel. Une demande à laquelle, la défense de chacun des deux coaccusés a riposté en présentant devant la chambre d’appel, une demande pour rejet de « la demande présentée par le procureur visant à obtenir l’effet suspensif » de leur mise en liberté immédiate.

Les deux parties ayant apporté leur demande et joint leurs arguments, il revient donc à la chambre d’appel de les étudier et de dire son avis. La chambre ayant entre 24 et 48 heures, pour délibérer et ordonner ou non la libération immédiate des deux acquittés, l’audience a donc été suspendue et le verdict final sera prononcé vendredi 9 h (GMT+1).

Notons que l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la jeunesse Charles Blé Goudé ont été acquitté mardi en première instance de crimes de guerre et crime contre l’humanité dans le cadre de la crise post électorale de 2011 en Côte d’Ivoire, après avoir passé environ 8 ans en détention à la Haye.