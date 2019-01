Cameroun: les conseils de ministre relégués au second plan se tiennent au gré de Biya

Au Cameroun, les conseils de ministre se tiennent de façon sporadique car, la dernière en date remonte à 10 mois avant celui tenu ce mercredi 16 Janvier 2019. Le Président Paul Biya convoque les Conseils à loisir, seulement, lorsqu’il en sent le besoin, puisque les affaires courantes de l’Etat sont confiées aux bons soins de son homme de confiance, le premier ministre Joseph Dion Ngute, qui dirige les conseils de cabinet au cours desquels les ministres font le point de leurs activités.

Les conseils des ministres au pays de Paul Biya, aujourd’hui âgé de 85 ans sont devenus rarissime. Et pour cause, depuis le dernier Conseil de ministres tenu le 15 Mars 2018, soit deux semaines après la formation du gouvernement du 02 Mars, ce n’est que dix (10) mois plus tard soit le mercredi 16 Janvier 2019, que le président Camerounais Paul Biya qui vient de totaliser trente-six (36) ans au pouvoir, convoque un autre qu’il a présidé au palais de l’Unité dès 11 heures. Ce dernier conseil se tient 12 jours exactement après la formation du gouvernement du 04 janvier dernier.

Le seul point à l’ordre du jour comme d’habitude était : la « communication spéciale du chef de l’État« . Cette communication était axée sur la recherche et le maintien de la paix au Cameroun. Et c’est à son premier ministre, Joseph Dion Ngute, en qui il met toute sa confiance, qu’il confie la mission de travailler à la recherche et au maintien de la paix, la sécurité ainsi que l’autonomisation économiques des jeunes. Ce dernier s’occupait des conseils de cabinet au cours desquels les ministres font le point de leurs activités.

Selon le site Koaci, le Cameroun traverse actuellement de graves crises sur le plan sécuritaire, car des dix régions du pays, six sont en effet secouées. Bien que militairement affaiblie, la secte islamiste nigériane, Boko Haram, a assiégée l’extrême nord. Au Nord, c’est l’Adamaoua, les coupeurs de route et les preneurs d’otages à l’Est. Le nord-ouest et le sud quant à eux connaissent la crise anglophone depuis environs trois ans.

Tout ceci a occasionné selon l’ONU, environ 350.000 déplacés, 165 décès dans le rang des forces de sécurité et de défense et 400 civils.

Quelles sont les dates des derniers conseils de ministres tenus au Cameroun ?