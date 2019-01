Burkina Faso: un enseignant agressé à la machette par un parent d’élève

Pour avoir infligé une sanction à son fils, un père de famille s’en est pris à coup de machette à un enseignant à l’école Kwame N’Krumah. La mère de l’élève nous explique davantage les motifs qui ont suscité la réaction de son mari.

Les agressions d’enseignants sont devenues monnaie courante au Burkina-Faso. Le 24 janvier 2019, une directrice d’école fût agressée à Mogtédo dans le Ganzourgou. Plus tôt, le 22 janvier 2019, deux enseignants de l’école primaire publique de Farakan A, à Bobo Dioulasso, ont été agressés par des parents d’élèves. La dernière en date, est celle d’un enseignant agressé à coup de machette par un parent d’élève à l’école Kwame N’Krumah. Selon les explications de la mère de l’élève, la cause de cette agression serait dû à une punition infligée à son enfant.

« Le lundi j’ai amené l’enfant à l’école mais l’enseignant n’était pas là et quand il est arrivé, il a mis l’enfant dehors. Je suis repartie avec l’enfant et l’enseignant lui a donné une claque et l’a mis à genoux puis déshabiller l’enfant et a demandé qu’on lui apporte une autre chicotte. C’est ainsi que l’enfant est sorti de la classe. Tout cela s’est passé sous mes yeux », a expliqué la mère de l’élève.

Quand mon mari est arrivé, poursuit-elle, l’enseignant lui dit que l’enfant ne va plus suivre les cours dans cette école et mon mari a alors demandé les dossiers de l’enfant et sa cotisation APE et c’est devenu la bagarre entre eux.

« C’est ainsi que l’enseignant s’est saisi d’une barre de fer et a tapé mon mari. Ce qui a poussé mon mari à aller prendre une machette pour que l’enseignant et lui s’affrontent et ce sont ses images qu’on a retrouvés sur les réseaux sociaux », a-t-elle ajouté.

Il faut souligner que nuit été l’intervention des collègues de l’enseignant, l’incident serait lourd de conséquences. Les enseignants avait déclenché un mouvement d’humeur suite à l’agression de deux enseignants de l’école primaire publique de Farakan A le mardi 22 janvier 2019, par des parents d’élèves; exigeant que la justice soit rendue à leurs collègues agressés.

« Il est inadmissible et inconcevable que pareille situation survienne dans notre système éducatif », déplore Joseph Kambou, secrétaire général de la sous-section du Syndicat national des travailleurs de l’éducation de base (SYNATEB). Dans un élan de solidarité envers les enseignants victimes de l’agression et pour manifester leur mécontentement, le syndicat a décrété un arrêt momentané de travail. Il exige que les fautifs soient sanctionnés à la hauteur de leur forfait.