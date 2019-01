Bon à savoir : pourquoi les femmes doivent–elles arrêter de mettre les faux ongles ?

Les femmes de nos jours pour rehausser leur beauté font des choix qui leur deviennent par la suite fatals. Parmi ces méthodes, il y a la pose des faux ongles, qui permet d’avoir des mains « belles et soignées ». Cependant, cette méthode contient des risques sur la santé.

Pour avoir de jolies mains, il faut forcément avoir de beaux ongles… Pour cela, une manucure simple ne suffit pas toujours. Le recours donc à la pose de faux ongles permet d’arborer des ongles épais et solides. Mais ce fait a des risques sur la santé à cause des produits utilisés. Voici quelques uns.

Passez à cette pratique une fois en passant n’est pas encore un problème. Mais quand elle devient un rituel quotidien, vos ongles deviennent fragiles et vous exposez ainsi vos doigts aux maladies telles que le panaris, … Il y a également le décollement des ongles qui sont souvent dûs à l’agressivité des produits utilisés pour coller les faux ongles. Plus vos ongles sont longs, plus les risques sont accentués.

Un autre risque de cette pratique est l’intoxication. En effet, les produits utilisés contiennent des éléments chimiques néfastes pour l’esthéticienne ainsi qu’à l’utilisatrice. Aussi, ces éléments toxiques à cause de l’alcool conduisent à des troubles psychologiques, sanguins, hépatiques, cardiovasculaires et même respiratoires. Car l’inhalation fréquente peut également multiplier les risques de développement de l’asthme, voire un cancer du poumon.

Les infections bactériennes qui sont une autre forme de maladie, se développent sous les faux ongles. On les reconnaît par la couleur verdâtre ou jaunâtre. Selon les statistiques mondiales, la pose des faux ongles fait partie des causes du cancer de la peau. La raison est l’utilisation des rayons ultra violets pour faire durcir le gel sur les ongles. Et finalement la mort s’en suit, comme a été le cas de deux infirmières canadiennes ayant abusés dans la pose des faux ongles. Certes ces cas sont rares mais ça arrive.