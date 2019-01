 Beauté: comment choisir et poser les faux cils ? (photo)

La tendance des faux cils défraie la chronique depuis quelques années. Ils sont un véritable accessoire de maquillage œuvrant dans la mise en valeur du regard. Que doit-on donc savoir sur cet article de beauté ?

Les faux cils comme l’indique son nom sont des poils des paupières artificiels. Son utilisation qui était au départ réservée aux stars telles que Lady Gaga, Katty Perry,… est devenue aujourd’hui une tendance mode pour assez de femmes. En effet, pour un événement spécial, les faux cils vous permettent d’avoir des cils de rêve que ne peuvent pas donner les mascaras. Ils donnent également une touche glamour à la femme. Le choix peut être porté sur des faux cils longs, volumineux, noirs ou colorés, compte tenue de l’effet recherché par celle qui la porte. Voici donc quelques directives a suivre pour le choix de faux cils individuels, de cils à plumes et à strass.

Comment donc les choisir ?

Les faux cils peuvent être en poils synthétiques ou en poils naturels. Mais les plus conseillés sont ceux en poils naturels. Car ils permettent d’avoir un rendu plus authentique. Il faut aussi ajouter que la taille des faux cils joue un grand rôle dans le rendu. Les faux cils par exemple, s’appliquent sur l’ensemble du ras de cils supérieur afin d’offrir un résultat sophistiqué. Les demi faux cils s’appliquent aisément au coin externe de l’œil pour obtenir un effet œil de biche discret. Cependant, les faux cils individuels donnent une touche d’élégance au regard. Quand il s’agit de mettre les faux cils aux couleurs de l’arc-en-ciel, vous pouvez choisir les faux cils Rainbow feather de Shu Uemura et pour orné de paillettes, les faux cils de la marque Holodiam de Make Up For Ever. Enfin, il existe également des faux cils très longs et épais.

Après avoir choisi, comment les poser ?

C’est en forgeant qu’on devient forgeron, dit-on. De la même façon, avec un peu d’entraînement, vous pouvez devenir une professionnelle en matière de pose de faux cils. Pour y arriver, c’est simple : après avoir fait votre maquillage des yeux, déposez une pointe de colle à faux cils sur un support jetable. Et à l’aide d’une pince à épiler, trempez le faux cil dans une petite quantité de colle puis collez-le avec délicatesse le long de la ligne des cils naturels. Par ailleurs, il urge de bien insister sur les extrémités en commençant par le coin interne de l’œil. Et pour avoir à la fin un rendu naturel et un regard intense, faites un trait d’eyeliner.