Attaquée et traquée, Meghan Markle explique son silence au royal wedding

Lors de son voyage à Londres, la duchesse Meghan Markle, enceinte de son premier enfant, a expliqué pourquoi et comment elle est restée calme au royal weding.

La duchesse de Sussex Meghan Markle, a dans une déclaration fait des confidences sur son silence au royal wedding. C’est lors de sa première visite officielle de 2019 en tant que marraine chez Smart Works, une organisation caritative qui aide les chômeuses de longue durée et les femmes vulnérables à se ressaisir. Dans les colonnes du journal « Hello », elle a partagé son expérience personnelle sur le sujet en expliquant comment elle appréhendait le trac. « Le plus important est de respirer et d’avoir juste cette confiance intérieure. C’est la chose la plus importante » a t-elle confié.