Vitalor Ligue1-J2 : Energie FC et Tonnerre veulent se rattraper

La deuxième journée de la Vitalor Ligue 1 a souri à l’équipe d’Asos contre l’AS Police (0-2), ce vendredi 9 novembre 2018. Au programme ce samedi 10 novembre 2018, quatre affiches dont le Choc AS Tonnerre -Upi ONM.

Après le match à score de parité 1-1 contre Upi-ONM, Energie FC va tenter de relancer sa saison contre Esae, vainqueur de l’AS Tonnerre 2-1, ce dimanche 11 novembre 2018 à René Pleven.

Le plus attendu est bel et bien les retrouvailles entre anciens et responsables de l’AS Tonnerre dans l’écurie Upi-ONM. Un véritable duel fratricide entre les protégés de Valère Kakaï Glèlè et César Agbossaga. Mais le plus alléchant va être le duel entre Stanislas Akélé et Roger Enama (Voir Photo).

Asos a fait oublier sa défaite de la J-1 en s’offrant l’AS Police. Ce dernier a enchaîné une deuxième défaite de suite. Salami Zoulkifouli de l’Asos est provisoirement la meilleure gâchette du championnat.

Par ailleurs, le directeur de la SBEE Tossou va rencontrer à 16 heures ce samedi 10 novembre, les joueurs d’Énergie FC pour les requinquer.

Le programme de la J-2

Vendredi 09 novembre

As Police 0 # 2 ASOS

Samedi 10 novembre

ASPAC # ASVO

Avrankou

Omnisports # Ayema

JSP # JAC

Tonnerre Fc # Upi ONM

Dimanche 11 novembre

Béké # Buffles du Borgou

Dragons # Dynamo

Énergie FC # ESAE

Panthères # Soleil Fc

NB : USS Kraké est au repos.