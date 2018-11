Vitalor Ligue1- J-2 : l’AS Tonnerre se lance, Energie en mode profit

L’AS Tonnerre a obtenu les trois premiers points de la saison grâce à l’unique réalisation de Jean Ogouchi (35e), le samedi 10 novembre au stade Paulin Tomanaga (PT) contre Upi-ONM. Alors que la J-2 s’achève ce dimanche 11 novembre, certains clubs en l’occurrence Énergie FC, doivent profiter pour serrer les rangs.

Dans une partie où chaque équipe aura droit à sa mi-temps, l’AS Tonnerre a conservé son avance d’un but jusqu’au coup de sifflet final. Une réalisation digne d’un attaquant, mais qui a été l’œuvre d’un défenseur central (Jean Ogouchi). Sur un centre de Aimé Santou, l’ancien joueur CMS au Gabon a fait un contrôle magnétique orienté de l’extérieur du pied dans la surface adverse. Le défenseur longiligne s’est instantanément retourné pour allumer le but de Ado Nato. Malheureusement pour les protégés de Roger Janvier Enama, cette seule réalisation, qui a soulevé la Marée humaine au stade PT, va sceller le sort du match.

On note un match moyen dans l’ensemble avec quelques individualités de part et d’autre, notamment Yacoubou Mousa, Zackari Assinonvo, Aimé Santou (blessé) du côté de l’AS Tonnerre et surtout Friday et Jimmy du côté d’Upi-ONM.

Au terme du match, Stanislas Akélé a dit sa joie, tout en remerciant le public de Bohicon et les autorités pour le soutien avant cette affiche. Son homologue Janvier Enama a dit son amertume par rapport à quelques décisions arbitrales, surtout un but refusé sur hors-jeu en fin de match.

Le joueur le plus heureux du jour Ogouchi a remercié ses partenaires sans qui le but ne sera jamais arrivé et le score de plus maintenu. » Nous allons continuer le travail, pour aborder notre prochain match (contre Energie) de la même manière. », a-t-il lancé.

Alors que la J-2 s’achève ce dimanche 11 novembre, aucune équipe n’a encore enchaîné deux victoires. C’est donc le moment pour Énergie FC de surprendre son adversaire du jour, car battre les Universitaires, c’est rejoindre les meilleures équipes au haut du tableau. Le coach Mathias Deguenon en a conscience.

Résultats et programme de la J-2

Vendredi 09 novembre

As Police 0 # 2 ASOS

Samedi 10 novembre

ASPAC # ASVO

Avrankou

Omnisports # Ayema

JSP # JAC

Tonnerre Fc # Upi ONM

Dimanche 11 novembre

Béké # Buffles du Borgou

Dragons # Dynamo

Énergie FC # ESAE

Panthères # Soleil Fc

NB : USS Kraké est au repos.