Vitalor Ligue 1: « on va se mettre au travail.. » dixit Herman Kassa

Leader du groupe d’Energie FC Herman Kassa a été parmi les meilleures prestations de l’équipe lors de la J-1. L’ancien joueur de l’AS Police ne semble pas très heureux du résultat (1-1).

Colmater les brèches pour enchaîner les victoires, c’est l’option de l’homme qui aura été sur tous les fronts lors du match Énergie 1-1 Upi ONM. Présent en défense comme en attaque, c’est surtout sur le second plan qu’il s’est amélioré. Le jeune Kassa par moment a pris le jeu en main, enchaîne dribbles et débordements pour essayer de lancer un partenaire proche ou en attaque. Mais le Foot a finalement décidé que « la pomme soit coupée en deux ».

« C’est le début du championnat tant attendu, un plaisir pour nous de retrouver les pelouses. Sur notre entrée en compétition, on aurait pu gagner ce match et ce serait très bien pour le moral. On est venu de très loin, puisqu’il a fallu l’arrêt de jeu pour qu’on égalise (90+2). On va se mettre au travail pour enchaîner… et faire oublier aux supporters ces deux points perdus. « , a dit à notre rédaction à la fin du match Herman Kassa.