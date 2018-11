Vitalor Ligue 1 : Nasifou Agonhossou offre le point du nul à Energie FC

Les vice-champions (Energie FC ) ont été tenus en échec le samedi 3 novembre 2018 à René Pleven par Upi ONM ( club promu). Orougouiwé Sanni sur un somptueux coup franc a ouvert le score ( 20e), mais le coup de grâce pour Énergie est venu de Nassifou Agonhossou (90+2). Un match animé du début jusqu’à la fin qui a retenu l’attention d’un nombre important de supporters et amoureux du Foot.

La rencontre a démarré de façon incisive pour Énergie FC en déplacement pour son 1er acte de la Vitalor Ligue 1. Mathias Deguenon, coach des Électriciens, a débuté avec un 4-2-3-1 contre le 4-3-3 de son homologue de Upi ONM. Alors qu’on voyait les Électriciens maître du jeu, ils vont encaisser les premiers. Ceci grâce au jeu individuel de Jimmy et Friday. C’est une faute sur ce dernier qui a été à l’occasion du 1er but du match. Le latéral gauche de Upi ONM qui a fait un match plein a profité du mauvais placement de Carlos Ludovic pour le surprendre d’une frappe surpuissante.

Le coach Deguenon fidèle à son style de jeu (possession et construction) est resté serein attendant l’égalisation. Dans la foulée, son équipe obtient un penalty (38e) à la suite d’une faute sur Issa Nabi. Malheureusement pour les Électriciens, Ado Nato, gardien de Upi ONM a repoussé la frappe amorphe de Paul Odjouhassi (39e). Étonnant pour les férus du club de la SBEE de voir le patron des tirs au but d’énergie FC, jouer avec autant de facilité.

Malgré les assauts d’Energie, l’attaque est restée stérile jusqu’au coup de sifflet de Rafiou Ligali (pause 1-0). Les protégés de Roger Janvier Enama auraient pu creuser l’écart, n’eut été la présence de la paire Nassif Moudachirou et Rodrigue Gbetokpanou. Ce dernier à la 30e a donné de son corps pour éviter qu’un bolide de Jimmy n’aille au fond des filets.

Au retour des vestiaires, on a assisté à une rencontre très disputée où physique, rythme et occasion auront régné avec un peu de déchet tactique (normal pour un début a dit un curieux). Énergie FC conscient de son retard a multiplié les occasions sans trouver la faille, surtout Razack Koto 60e et 61e avait l’occasion de ramener les pendules à l’heure. Alors, Upi ONM grâce à ses individualités a continué à faire douter les électriciens.

A la suite de quelques changements de part et d’autre, Upi ONM a cru tenir son avance d’un but passant en mode défensif. Une porte ouverte pour les protégés de Deguenon qui ont fait entrer trois attaquants (Abdel, Ézéchiel …) et ce dernier sur un corner va pousser Ado à relâcher la balle à l’origine de l’égalisation. Instant de joie pour les joueurs, le banc, le staff, les supporters. Car c’était un nul à l’arraché pour les Électriciens.

Dans les autres affiches, on note la défaite de l’AS Tonnerre à domicile face à Esae, le match à score de parité pour l’Asvo (promu) contre Béké (1-1).

Toutes les affiches et résultats

Samedi 27 Octobre 2019

Buffles 1–1 Aspac

Vendredi 02 novembre 2018

-JAC 1–0 Dynamo à 16h (Cotonou 2)

Samedi 03 novembre 2018

-Ayema 1–0 AS Police à 16h (Missérété)

-ASVO 1–1 BEKE à 16h (Adjohoun à confirmer)

-UPI ONM 1–1 Energie FC à 16h (Cotonou 2)

-Tonnerre 1-2 ESAE à 16h (Bohicon)

Dimanche 04 novembre 2018

-ASOS – Avrankou Omnisport à 16h (Missérété)

-Dragons – JSP à 16h (Porto-Novo)

-Soleil – USS Krake à 16h (Cotonou )