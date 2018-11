Vitalor Ligue 1: fin de la J-1, tous les résultats

Au terme des neuf matchs joués, on note 5 matchs nuls et 4 victoires dont deux sur des scores identiques. 18 buts ont été inscrits en 9 matchs, soit la moyenne de 2 buts par match.

Jac et Ayema à domicile se sont respectivement imposé 1-0 contre Dynamo d’Abomey et AS Police.Tandis que Esae et Avrankou Omnisports sont allés chercher les trois respectivement chez l’AS Tonnerre et Asos (2-1 chacun).

Fait marquant, aucun promu n’a perdu. Pour leur entrée en compétition, Upi ONM, Asvo et JSP ont terminé leur match sur le score identique de 1-1.

Toutes les affiches et résultats

Samedi 27 Octobre 2019

Buffles 1–1 Aspac

Vendredi 02 novembre 2018

-JAC 1–0 Dynamo à 16h (Cotonou 2)

Samedi 03 novembre 2018

-Ayema 1–0 AS Police à 16h (Missérété)

-ASVO 1–1 BEKE à 16h (Adjohoun à confirmer)

-UPI ONM 1–1 Energie FC à 16h (Cotonou 2)

-Tonnerre 1-2 ESAE à 16h (Bohicon)

Dimanche 04 novembre 2018

-ASOS 1–2 Avrankou Omnisport à 16h (Missérété)

-Dragons 1–1 JSP à 16h (Porto-Novo)

-Soleil 1–1 USS Krake à 16h (Cotonou )