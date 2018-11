Visite de Talon en Norvège: un mémorandum d’entente signé entre les deux pays

Arrivé dans l’après midi du Mercredi 7 Novembre 2018 à Oslo pour sa visite officielle en Norvège, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Patrice Talon s’est rendu à la Résidence des Hôtes de marque, Parkveien 45 où il a été accueilli par S.E. Mme Erna Solberg, Premier ministre et Chef du gouvernement du Royaume de Norvège. De ce tête à tête, est sorti un mémorandum d’entente relatif à la coopération bilatérale.

La première journée de la visite officielle du chef de l’Etat béninois en Norvège s’est soldée par la signature entre les deux Etats d’un mémorandum d’entente relatif à la coopération bilatérale. En effet, arrivé cet après-midi du mercredi 7 novembre 2018 à Oslo, le chaleureux accueil entre les deux chefs de gouvernement a cédé place à une séance de travail au terme de laquelle les deux pays, respectivement représentés par Monsieur Aurélien Agbenonci, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération du Bénin et Monsieur Nikolai Astrup, ministre du Développement International du Royaume de Norvège, ont signé un mémorandum d’entente relatif à la coopération bilatérale.

A lire aussi : 8ème sommet nordique et africain des affaires: Patrice Talon en invité d’honneur

Cette signature, qui marque l’ouverture de la Norvège à une coopération bilatérale avec le Bénin, est une avancée substantielle de la démarche diplomatique amorcée, car l’admission d’un pays à une coopération au développement se fait normalement suivant une procédure longue et complexe, mais qui, dans le cas du Bénin, a été écourtée et simplifiée, au regard des actions de plaidoyer constant de la Partie béninoise et de l’engagement affiché à relancer la coopération bilatérale. La révision prévue de la liste des pays partenaires de la Norvège en 2019 découle également de la décision politique d’inscrire le Bénin au nombre de ces pays.

De ce fait, l’admission du Bénin sur la liste des pays partenaires de la Norvège dans le cadre d’une coopération bilatérale permettra à notre pays d’accéder de façon progressive aux différents programmes du gouvernement norvégien, conduits par l’Agence norvégienne de coopération internationale au développement (NORAD), notamment les programmes « Oil for Development », « Fish for Development », « Clean and Healthy Oceans » et « NORHED » du secteur éducatif et de recherche scientifique, la santé, etc.

Cette admission permettra aussi aux investisseurs privés norvégiens de bénéficier de l’accompagnement de tous les instruments mis en place par leur gouvernement, notamment « NORFUND », « Innovation Norway », l’Agence norvégienne de crédit à l’exportation (GIEK), pour appuyer leurs interventions au Bénin.

Il importe de préciser que le Bénin bénéficie à 100% du régime d’accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent (FDSC) annoncé par la Norvège à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), pour l’exportation sur le marché norvégien des produits tropicaux béninois.