USA: une levée de fond de 72 000 dollars pour le prof ayant frappé un élève… (VIDEO)

Marston Riley est professeur de musique au lycée Maywood Academy, à Los Angeles, aux Etats-Unis. Le 3 novembre, alors qu’un lycéen d’origine latino-américaine persistait à l’appeler «my nigger» («négro») pendant un cours devant les autres élèves, il a perdu son sang-froid. Alors que les étudiants dégainent leurs téléphones pour filmer l’altercation, le jeune homme s’échauffe, lance des noms d’oiseaux et jette son ballon de basketball sur l’enseignant qui finit par lui suggérer, calmement : «Tu devrais partir.» Mais lorsque les insultes redoublent, Marston Riley craque et assène un coup de poing au lycéen. Une bagarre s’ensuit malgré l’irruption d’autres adultes dans la salle pour les séparer.

A Black band teacher-Marston Riley was arrested after he defended himself from a hispanic student who hit him with a basketball,called him multiple epithets, & continued to threaten him. If this were a Black student, the kid would have been arrested & the teacher would be a hero pic.twitter.com/0KkQi3Zk2t

— Tariq Nasheed (@tariqnasheed) November 4, 2018