USA : plusieurs étudiants tués en Californie lors d’une fusillade

Le 8 novembre, une fusillade de masse a éclaté dans un bar-discothèque de la municipalité de Thousand Oaks, en Californie, faisant au moins 12 morts, dont le tireur, selon un bilan communiqué par le shérif. Secours et forces de l’ordre ont été déployés en nombre sur place, de même que le FBI. Des images montrant des rescapés de la fusillade courir en aidant des blessés ont été diffusées par les médias américains.

Le capitaine Garo Kuredjian, au service du shérif du comté de Ventura a déclaré sur CNN que le tireur avait été, dans un premier temps, confiné à l’intérieur de l’établissement. De nombreux jeunes étaient présents à l’occasion d’une soirée étudiante dans cet immense bar-discothèque, le Borderline Bar and Grill, l’un des plus grands de la région. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses images ont été diffusées.

Video shows people running and helping those with injuries after California bar shooting that left at least 11 injured. https://t.co/vuK2jpc1Sb pic.twitter.com/izftBHWlp6

— ABC News (@ABC) November 8, 2018