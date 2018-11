USA: Kanye West déclare avoir été utilisé à des fins politiques

Le rappeur Kanye West a annoncé le mardi 30 octobre 2018 qu’il prenait ses distances avec la politique. Le rappeur qui s’était rapproché ces derniers mois en soutenant Donald Trump, estime avoir été « utilisé ».

Le rappeur américain Kanye West a déclaré sur Twitter que ce nom a été utilisé pour faire passer un message en politique auquel il ne croyait pas. Ce dernier envisageait désormais de se concentrer sur sa musique, et de prendre ses distances par rapport à la politique. « Je me démarque de la politique et me concentre complètement sur la créativité !!! » a t’ il écrit.

Cette réaction de la part du rappeur est intervenue quelques jours après que le mari de Kim se soit associé à une campagne menée par la militante conservatrice Candace Owens. Kanye West semble vouloir prendre ses distances avec Candace Owens, la jeune femme noire de 29 ans à la tête d’un mouvement nommé Blexit incitant les Afro-américains à quitter le parti démocrate, et qui avait affirmé que le rappeur avait dessiné le logo du mouvement, ce que celui-ci dément. «Je n’ai jamais voulu être associé au Blexit. Je n’ai rien à voir avec ça», a également tweeté Kanye West.