USA – Elections de mi-mandat : Barack Obama s’invite dans les débats

L’ancien président démocrate américain Barack Obama a appelé mardi, la population à faire entendre sa voix lors des élections législatives de mi-mandat aux Etats-Unis.

«Aujourd’hui, c’est à votre tour de faire entendre votre voix pour changer le cours des choses dans ce pays, pour le mieux», a-t-il écrit sur le réseau social Twitter. Barack Obama demande aux Américains de se mobiliser. «Faites que ça compte. Sortez et votez», a-t-il encore enjoint à ses compatriotes. «Si vous prenez ce pouvoir et votez, quelque chose de puissant se produit. Le changement arrive. L’espoir arrive. Et à chaque nouvelle étape que nous franchissons dans le sens de l’équité, de la justice, de l’égalité et des opportunités, l’espoir se répand. Allez voter!», avait-il déjà proclamé dans d’autres tweets postés lundi.

Quelques heures plus tôt mardi, Hillary Clinton, l’ancienne candidate démocrate à la présidence américaine, a également exhorté sur Twitter les citoyens à sortir de chez eux «pour dire ’ça suffit’» et à voter contre «le radicalisme, l’intolérance et la corruption» qui ont, selon elle, caractérisé jusqu’à présent la présidence du républicain Donald Trump. Ce dernier a, lui aussi, utilisé son canal de communication préféré pour inciter les électeurs à se déplacer dans les bureaux de vote et à soutenir les candidats républicains.