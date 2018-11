USA: Bella Hadid et The Weeknd se donnent la main pour une promenade à New York (Photos)

Bella Hadid et The Weeknd se sont montrés plus complices et amoureux que jamais lors d’une promenade à New York.

Formant un couple de célébrités, Bella Hadid, 22 ans, et The Weeknd, 28 ans, ont été aperçus cette semaine en se tenant par la main lors d’une promenade à New York. La mannequin portait un ensemble entièrement noir tandis que son homme portait un sweat à capuche orange et un pantalon de jogging noir.

Une manière pour eux de se prouver leur amour. The Weeknd avait l’ère fou amoureux lors de cette balade.

Il faut noter que le couple s’était formé en 2015. Mais ils s’étaient séparés 1 an plus tard. En mai dernier, le couple a recommencé à se voir. Mais ce n’est qu’en juillet dernier que les deux tourtereaux ont officialisé la nouvelle. Bella Hadid avouait avoir toujours des sentiments pour le chanteur malgré leur rupture. The Weeknd quant à lui, n’a pas mis longtemps avant de s’apercevoir qu’il aimait encore la mannequin. Le couple s’est donc rapidement réconcilié.