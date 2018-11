Union Africaine: vers son indépendance financière

Sous l’initiative du Président Rwandais, Paul Kagamé, l’Union Africaine avait initié un certain nombre de réformes en vue d’être totalement indépendant. C’est pour cette raison que l’organisation africaine vient de mettre en place un nouveau fonds destiné à promouvoir la paix et la sécurité en Afrique, pour un montant de cent millions de dollars.

C’est au cours du 11e sommet extraordinaire de l’Union Africaine (UA) qui s’est tenu les 17 et 18 novembre 2018 au siège de l’Union Africaine à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, que les dirigeants africains ont lancé le nouveau ‘’Fonds pour la paix’’, destiné à promouvoir la paix et la sécurité sur le continent Africain. Le Fonds pour la paix de l’Union Africaine sera essentiellement tourné vers trois grands domaines thématiques : les efforts de médiation et la diplomatie préventive, les capacités institutionnelles et les opérations de soutien à la paix. Ce fonds de niveau continental, qui s’est déjà doté d’un conseil d’administration de cinq membres et d’un directeur, devrait commencer avec un budget initial de cent millions de dollars.

Le Président Rwandais Paul Kagamé, qui assure actuellement la présidence tournante de l’Union Africaine, a indiqué samedi soir au cours de la cérémonie de lancement de cette initiative que le fonds visera à « garantir que les défis en matière de paix et de sécurité soient résolus par des mécanismes africains« . Il a en outre remercié les 42 Etats membres de l’Union Africaine ayant déjà contribué à ce fonds, et a appelé les douze derniers membres à remplir leur quota. Notons que l’organisation a également prévue des sanctions à l’encontre des Etats membres qui ne verseront pas leurs contributions financières.

Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’UA, a, quant à lui, déclaré que ce fonds sera supervisé par un conseil d’administration formé de « cinq personnalités africaines estimées », mais aussi par deux autres partenaires de développement, l’Union européenne (UE) et l’ONU.