Transparence dans la Gouvernance publique (IBP) : le Bénin recule de 8 points

Le rapport du Forum Economique Mondial sur la Compétitivité Globale des économies dans le monde est désormais rendu public. Les données dudit rapport montrent que l’exécution du budget général de l’Etat est plus opaque en 2017 qu’en 2015. Le Bénin passe ainsi de la 124ème à la 132ème place. En ce qui concerne l’indice « Transparence Budgétaire » réalisé par International Budget Partnership (IBP), le Bénin est à 39% en 2017 contre 45% en 2015.

Selon le rapport, Le score de 39 de l’Indice sur le budget ouvert obtenu par le Bénin en 2017 est inférieur au score enregistré en 2015 dû au fait que le pays a réduit la quantité d’informations budgétaires qu’il met à la disposition du public en : Omettant de produire la Revue de milieu d’année.

Réduisant la quantité d’informations présentées dans le Projet de budget de l’exécutif.

C’est pourquoi en terme de recommandation, il est demandé au Bénin d’augmenter la quantité d’informations fournies dans le Rapport de fin d’année en présentant des données plus exhaustives sur les résultats réels des dépenses et les comparaisons entre les résultats attendus et les résultats réels en matière de dépenses. Aussi, il lui est demandé de continuer à publier un Rapport d’audit en ligne et en temps opportun.

Notons que l’enquête sur le budget ouvert utilise 109 indicateurs pondérés de manière égale pour mesurer la transparence budgétaire en se basant sur des critères internationalement reconnus mis au point par les organisations multilatérales. Ces indicateurs évaluent la mesure dans laquelle le gouvernement central met à la disposition du public les huit documents budgétaires clés en ligne en temps opportun et si ces documents présentent les données budgétaires de manière exhaustive et utile. Chaque pays est noté selon un score composite (sur 100) qui détermine son classement dans l’Indice sur le budget ouvert – la seule mesure indépendante et comparative de la transparence budgétaire dans le monde.

Ci-dessous l’intégralité du rapport