Tournoi Ufoa U20 : le Bénin dans la poule de la mort

Le Benin va prendre part au tournoi U20 Ufoa du 6 au 16 décembre 2018 à Lomé au Togo. Après le tirage au sort, les Écureuils juniors ont hérité d’une poule très relevée.

Dans le groupe B, les poulains de Mathias Deguenon vont devoir se coltiner aux durs. Le Ghana, le Nigeria et le Niger sont les adversaires du Bénin. Le premier a barré la voie au Bénin lors des qualifs de la Can de la catégorie, champion du monde en 2009. Le second est un pays qui a une culture dans cette tranche d’âge, a goûté au sacre continental, donné de la joie à l’Afrique au plan mondial. Le dernier abrite la Can 2019 et va se servir de cette compétition pour se préparer davantage.

Alors, tous les matchs auront l’allure de finales, surtout le choc Ghana – Nigeria. Ceci entre les deux pays qui partent favorites du groupe B.

Le Bénin va débuter sa préparation ce mardi au stade de l’Amitié avec près d’une quarantaine de joueurs.