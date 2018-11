Tournée de Melania Trump en Afrique: cette facture d’hôtel de 95.000 dollars qui fait scandale

En octobre dernier, Melania Trump est arrivée en Afrique pour sa première tournée sur le continent noir. Sans son mari, la première dame des Etats-Unis est arrivée au Ghana et s’est rendue successivement au Malawi, puis au Kenya avant de terminer sa course en Egypte. Une fois en Egypte, elle a fait une dépense de 95.000 dollars. Cette facture qui fait scandale !

La first Lady américaine Melania Trump a dépensé tout une fortune en un laps de temps. Et cette dépense est la première qui a surpassé pour la première fois les excès de son époux Donald Trump au cours d’un voyage en solo à l’étranger. En effet, elle a effectué sa toute première visite en Afrique en passant par plusieurs pays tels que le Kenya, le Malawi, le Ghana et l’Egypte. Entre trois entrevues et deux visites guidées, le confort des plus sublimes établissements hôteliers de la zone pouvait être raconté par cette dernière. L’Intercontinental Cairo Semiramis, un prestigieux cinq étoiles qui est situé dans la capitale égyptienne figurait parmi ces derniers. Et pour une durée de six heures, elle a payé une facture de 83.000 euros, soit une estimation de 95.000 dollars.

A en croire les rapports de sa porte-parole Stephanie Grishman au site Quartz, Melania Trump n’était restée que six heures au Caire et elle n’aurait même pas passé la nuit dans l’hôtel en question. Quand l’on se réfère un peu au site dudit hôtel, ses chambres sont à partir de 100 euros ainsi qu’une suite présidentielle qui est louée à plus de 600 euros avec une taxe d’une centaine d’euros. Selon the Independent non seulement de la climatisation, mais aussi du coffre-fort et des ustensiles de cuisine mis à disposition de chaque chambre, l’établissement comporte un casino, un spa et une piscine.

Par ailleurs, l’administration de Melania Trump était pourtant qualifiée de l’une des moins coûteuses de l’histoire récente des premières dames jusqu’à son séjour en Egypte, selon une enquête de Fox News effectuée en 2017. Elle a plus dépensé que son mari lors du dernier voyage de celui-ci en Ecosse en juillet dernier. La dépense de celui-ci s’élevait à une somme de 69000 euros.

Le détail des dépenses de la First Lady au sein dudit hôtel égyptien n’est pas encore connu pour l’instant. Mais l’on pense qu’une partie a été réservée au personnel et à la sécurité. Malgré qu’a croire Fox News, le personnel de Melania a été bien réduit comparativement à celui de sa prédécesseur, Michelle Obama.

Ces chiffres ont créés le tollé chez les internautes après leurs publications sur le site USASpending.gov et relayés par Quartz. « Comme si elle s’en souciait. Ce n’est pas comme si elle avait payé de sa poche. Celui qui paye, c’est le contribuable ! », s’est indigné l’un. « Aurait-on pu imaginer Michelle Obama dépenser une somme pareille ? », a répliqué un autre « C’est scandaleux ! »