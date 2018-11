Tournée africaine du prince britannique Charles, le Cameroun zappé ?

Le prince Charles du Royaume Uni a entamé une tournée en Afrique de l’ouest dans plusieurs pays du Commonwealth. La Gambie, le Ghana et le Nigéria sont les pays prévus dans la tournée et que faisant partie de la région et du Commonwealth, le Cameroun ne fait pas parti de la liste.

La première destination du prince Charles et de sa femme, est la Gambie où le couple a atterri mercredi et reçu avec tous les honneurs. Parade militaire et manifestations folkloriques, les autorités de Banjul ont réservé un accueil de chef d‘État au Prince Charles ainsi qu‘à son épouse Camilla. Au bas de la passerelle, le couple princier a été accueilli par le président gambien Adama Barrow et sa femme Fatou Bah-Barrow. Pour cette toute première visite en Gambie, le Prince Charles se rend ce jeudi dans une institution médicale de la capitale Banjul spécialisée dans la lutte contre le paludisme.

À la suite de la Gambie, le prince et sa femme se rendront au Ghana vendredi avant de clôturer leur voyage par le Nigeria entre le 6 et le 8 novembre prochain. Le Cameroun, bien qu’étant dans la même région que les trois pays à visiter par le prince, n’a pas été retenue et on peut en déduire que la crise anglophone qui secoue le pays depuis quelques années, en est pour beaucoup alors que la Grande Bretagne cherche à renforcer ses liens avec ses partenaires africains, à quelques jours d’un changement historique pour le pays. Dans une déclaration, le Prince de Galles a indiqué que cette tournée ouest-africaine vise à célébrer le partenariat dynamique et de long terme entre la Grande-Bretagne et ces pays du Commonwealth à quelques mois du Brexit.