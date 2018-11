Les préparatifs de l’équipe togolaise de football pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019 ont été perturbés par les organisateurs d’une croisade évangélique qui ont occupé le terrain du stade Municipal à Lomé mercredi, empêchant les éperviers de s’entraîner.

Surpris de voir, à leur arrivée sur le terrain du stade Municipal à Lomé où ils devraient s’entraîner, des évangélistes en pleine croisade, le staff de l’équipe nationale de foot togolais et ses poulains ont dû changer leurs plans. Après une vaine négociation avec les occupant pour libérer l’espace sportif juste le temps de la séance d’entrainement, l’entraineur et ses joueurs ont été obligés de mettre le cap sur le terrain de l’Etat-Major des armées à Lomé pour y tenir leur séance d’entrainement afin de se préparer pour leur match de la prochaine journée (5ème) des éliminatoires de CAN 2019, prévu pour le 18 novembre prochain au stade Municipal à Lomé.

Toutefois, les joueurs n’ont pas fait de cet incident un souci majeur car, concentrés, à l’image de leur capitaine, sur la rencontre avec l’Algérie dimanche prochain. « C’est un match très capital et très important, j’aimerais aider mon pays à gagner ce match contre l’Algérie. Je peux vous dire que nous avons encore une fois une très bonne équipe avec beaucoup de talents mais c’est la différence, c’est l’état d’esprit, la combativité qui nous fera gagner ce match. On aura besoin de tout le monde le dimanche pour prendre les 3 points et espérer se qualifier pour la CAN 2019 » a déclaré à l’issue de entrainement, Emmanuel Adebayor.

Il est cependant important qu’au Togo et dans bien de pays en Afrique, les autorités se dotent d’infrastructures pour différentes manifestations afin de laisser la place au sport roi dans son dojo. Pour un match aussi capital que la rencontre aux allures de demi-finale contre les fennecs dimanche prochain, la priorité devrait être donnée aux éperviers concernant l’occupation du stade.