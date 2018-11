Thank u, Next: Ariana Grande règle ses comptes avec ses ex Mac Miller et Pete Davidson

Après plusieurs semaines sans sortie musicale, Ariana Grande vient de dévoiler un nouveau son intitulé Thank u, Next. Dans ce nouveau titre, elle parle de tous les ex qu’elle a eu dans sa vie comme Mac Miller et Pete Davidson.

Cadeau surprise pour les fans d’Ariana Grande. Après quelques annonces cryptiques sur Twitter, la chanteuse a dévoilé un titre inédit dans la nuit de samedi à dimanche. Dans Thank U, Next (« Merci, au suivant »), l’artiste de 25 ans évoque plusieurs de ses anciennes relations amoureuses, bien connues des fans et des tabloïds:

« J’ai cru que je finirais avec (Big, NDLR) Sean, mais ça n’a pas marché. J’ai écrit des chansons sur Ricky (Alvarez, danseur qu’elle a fréquenté en 2016, NDLR), aujourd’hui je les écoute en riant. »

Et de citer Mac Miller, le rappeur dont elle a partagé la vie entre 2016 et mai 2018, mort d’une overdose le 7 septembre dernier: « J’aimerais pouvoir dire merci à Malcolm, parce que c’était un ange. »

« Tellement reconnaissante envers (son) ex »

Pete Davidson, dernier petit-ami en date avec qui elle a rompu ses fiançailles il y a quelques semaines, n’a pas été oublié: « J’ai même failli me marier, et de Pete je suis si reconnaissante. »

Ariana Grande veut se reconstruire en chantant !

Après le décès de Mac Miller et aussi sa rupture avec Pete Davidson, Ariana Grande était un peu perdu. Grâce à ses amis et à la chanson, elle se retrouve un peu plus. D’ailleurs dans son nouveau titre Thank u, Next, la jeune chanteuse raconte: « J’ai rencontré quelqu’un d’autre, nous avons de meilleures discussions… Les gens disent que je vais trop vite, mais cette fois ça va durer… Parce qu’elle s’appelle Ari, et que ça me va parfaitement comme ça. »

Ariana Grande compte sur la musique pour remonter la pente. Et ses fans vont être heureux puisqu’elle a annoncé une nouvelle tournée américaine !