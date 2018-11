Tennis: faire oublier Séréna Williams, la franco-guinéenne Aminata Sall y songe

Dans une interview accordée à Beninwebtv, ce mardi 13 novembre 2018, Aminata Sall, tête de série numéro 3 nous parle de ses ambitions pour l’Open de Cotonou. Issue d’une famille de 6 enfants, elle ambitionne de faire mieux que l’Américaine Séréna Williams.

–Nos civilités, présentez-vous à nos lecteurs ?

Aminata Sall ( 16 ans) tenniswoman franco- guinéenne, classée -2/6 en France. Je n’ai que deux points WTA. C’est à partir de 3 points que tu intègres le classement.

– Cinq jours déjà au Bénin , qu’est ce qui vous a marqué de façon générale ?

La chaleur en général, concernant le tournoi, il y a plusieurs joueurs (dames, messieurs) et la beauté des courts…

– Pourquoi avoir accepté venir sur l’Open ?

D’abord, je voulais venir en Afrique pour jouer et pour voir d’autres visages, surtout la vie ici (Afrique). J’ai été en Guinée en 2004 et en 2011 (entre 2 et 9 ans). J’ai été aussi invité donc j’ai sauté sur l’occasion…

– Objectif pour l’Open ?

Allez, le plus loin possible sans me mettre de pression.

– Qu’elles sont les joueuses que tu connais sur le tournoi ?

Pauline Payet, la française (-15, classement français) ; Célestine Avomo, la gabonaise.

– Qu’est-ce qui vous a amené au Tennis ?

Le Tennis est une histoire de famille. Tous mes frères et sœurs jouent au Tennis. J’ai débuté grâce à mon père à trois ans, le début a été un peu difficile au point où j’ai fait un petit recul et dès que je suis revenu « paf », ça a été tel un phénix…

– Que représente le Tennis pour vous aujourd’hui ?

Ma passion, sans Tennis, je ne suis rien.

–Ambition dans le Tennis ?

Je veux remplacer la « Queen » (Serena Williams). Le premier objectif, c’est d’être dans le Top 100.

– A part le Tennis vous aimez quelle discipline ?

J’ai fait du Handball, l’Athlétisme, la Boxe… Au Tennis, j’essaie une fois par semaine d’entraîner les petits.

– Un petit bilan sur vos récompenses en treize années

Ce serait long comme le bras. Il faut dire que chez moi, j’ai un grand meuble rempli de coupes. Mais cette année, j’ai gagné le tournoi département (Val-d’Oise).

– Passe temps préféré ?

J’aime bien la musique (pas une journée sans en écouter) , voyages, shopping et très philanthrope.

– A part le Tennis qu’est ce qui occupe votre journée ?

Le sommeil et la nourriture … Rire…