Sondage de popularité: 53% des béninois toujours confiants en Patrice Talon

En République du Bénin, le gouvernement dit de la rupture semble vraiment venir rompre avec certaines habitudes tant des populations que dans les administrations du pays. Plusieurs réformes ont été mises en place par les « rupturiens », des réformes très controversées et une gestion du pays qui inquiète bien de monde. Mais qu’en pensent les populations pour qui le gouvernement dit travailler et quel et la popularité actuelle du président Patrice Talon et de son gouvernement ? Dans un petit sondage réalisé par la rédaction de « Bénin web Tv » en septembre 2018, grâce à ses correspondants et envoyés spéciaux à l’intérieur du pays, il ressort que le régime du nouveau départ a encore de la popularité malgré tout.

C’est peut-être surprenant pour certain et pas pour d’autres, mais Patrice Talon continue de susciter la confiance chez bon nombre de béninois. Les résultats obtenus par la rédaction de « Bénin Web Tv » dans les régions sondées sont autant hallucinants que sans surprise selon les intérêts des cibles.

En effet, sur des échantillons d’environ 200 personnes, toutes les couches sociales confondues, par zone et dans cinq localités du Bénin, nous avons pu aller au contact direct du citoyen lambda qui nous a livré son impression « brute » de la politique du gouvernement Talon et de ce qu’il pense du président. De Kérou dans le département de l’Atacora, à Dogbo-Tota dans le Couffo, « Bénin Web Tv » a poussé son enquête loin à travers le pays, en passant par Kandi (Alibori), Djougou (Donga), Nikki (Borgou), Covè (Zou), Sakété (Plateau), Allada (Atlantique), Grand-Popo (Mono) et Dassa-Zoumè dans les Collines.

La cote de popularité du Président de la République est toujours à un niveau élevé depuis le début du quinquennat quand on sait combien les politiques le décrient. En effet, plus de cinq béninois interrogés sur dix (53%) portent un jugement « favorable » sur la personne de Patrice Talon. Selon cette enquête, le président continue d’être encore très populaire, en occurrence dans le nord du pays dans les régions de l’Atacora, du Borgou et de l’Alibori, et une partie du centre, dans le Zou et les Collines.

Une situation qui pourrait être due à la très bonne campagne cotonnière enregistrée depuis l’avènement du « Nouveau Départ » dans ces localités et aussi à la confiance que portent les citoyens à certains de leurs leaders qui sont toujours fidèles au chef de l’Etat. Cependant, il ne demeure pas moins populaire dans le sud avec environ quatre personnes sur dix (42%) qui ont ont donné leur avis favorable dans les localités de Grand-Popo et Allada.

Jugement « défavorable » sur l’action de Talon

Au moins trois personnes sur dix portent un jugement entièrement défavorable sur l’action du président de la République et sur sa personne. 25% des béninois interrogés ne sont pas du tout contents de la gestion du pays par Patrice Talon et indiquent ne plus vouloir de lui pour un second mandat. Plusieurs d’entre ces personnes mécontentes évoquent une gestion autoritaire du pouvoir, une libération des espaces publics transformé en un déguerpissements « cruels et méchants », une sorte de chasse aux sorcières, soulignant ce qu’ils appellent « une justice unidirectionnelle » et surtout la question qui fâche, le social et les infrastructures presque inexistantes dans la politique « Talon ». Selon le sondage, près de la moitié de cette partie de citoyens dit avoir voté pour Patrice Talon en 2016 et regrette maintenant de l’avoir fait car, déçu de constater que leurs espoirs d’un messi pour le pays devra attendre.

Le social, les infrastructures et la sécurité en tête des préoccupations

Les préoccupations des Béninois restent les mêmes, avec en tête, le social (le chômage et l’emploi), suivi des infrastructures puis de l’insécurité. Au moins neuf béninois sur 10 (93%) évoquent comme préoccupation première, la politique sociale du gouvernement qui n’est pas très développée, sinon presque inexistante dans les actions menées jusque là. Le taux de chômage qui n’a pas vraiment régressé et selon les béninois, le gouvernement ne facilite pas l’emploi ou l’auto emploi avec sa politique fiscale et « l’acharnement sur les entrepreneurs privés ».

L’autre préoccupation des compatriotes de Patrice Talon est ce vide en matière d’infrastructures réalisées depuis son avènement au pouvoir il y a un peu plus de deux années. Une préoccupation presque unanimement partagée, quand on sait que Boni Yayi, l’ancien président y a consacré ses deux mandats.

A lire aussi : « Patrice Talon a réussi »

Enfin, la question de la sécurité ! Sur ce point, les béninois sont plus ou moins rassurés sur la gestion actuelle des axes routiers par la police, sur la sécurité intérieur du pays. Toutefois, l’inquiétude est assez grande en matière de gestion des problèmes de terrorisme. Les populations estiment que le gouvernement ne met pas assez de moyens à disposition de l’armée pour anticiper sur le problème et serait plutôt en train de faire un faux semblant quand elle se dit préoccupée par l’avancée du terrorisme.