Sommet spécial des dirigeants africains pour une « dernière impulsion » sur les réformes de l’UA

Les dirigeants africains doivent se réunir ce week-end pour un sommet spécial visant à faire adopter des réformes longuement débattues au sein de leur organe pan-continental.

Les changements visent à rationaliser et à autonomiser l’Union africaine – un appel ambitieux à une organisation souvent considérée comme indolent et dépendant des donateurs, et les analystes estiment que le temps nécessaire à la conclusion d’un accord est insuffisant. L’Égypte, qui assumera la présidence de l’UA au début de l’année prochaine, n’a que peu d’intérêt pour les réformes, ont-ils déclaré. Le sommet spécial se tient samedi et dimanche au siège de l’UA à Addis-Abeba, sur l’insistance du président rwandais Kagame, le pionnier des réformes. Elissa Jobson, responsable du groupe de réflexion pour l’Afrique du groupe de réflexion International Crisis Group (ICG), a qualifié les discussions de « dernière impulsion » pour promulguer autant de changements avant l’expiration du mandat d’un an de M. Kagame en janvier. « L’inquiétude, c’est qu’il est très peu probable que l’Egypte fasse avancer les réformes, même si elle n’essaye pas de les inverser », a-t-elle déclaré.

Longtemps critiquée pour sa bureaucratie redondante et ses décisions inefficaces, l’UA a chargé Kagame de réformer le corps en 2016. Il propose notamment de retirer à l’UA le financement des donateurs étrangers et de réduire le nombre de sommets et de commissions. Mais plus de deux ans et cinq sommets de l’UA plus tard, les analystes estiment que les principaux États ne participent toujours pas aux réformes.

Le succès dépend de qui participe

Les perspectives d’un accord cette semaine dépendront de qui se présentera, disent-ils. « Nous devrons voir combien de chefs d’État viendront et cela déterminera le succès du sommet, ce qui déterminera le succès des réformes de quelque manière que ce soit », a déclaré Liesl Louw-Vaudran, consultant du Sud. Institut d’études de sécurité (ISS) basé en Afrique.

Jusqu’à présent, l’Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Botswana, les Comores, le Togo et le Ghana ont confirmé l’envoi de leurs présidents. Le Nigeria et le Mozambique enverront des ministres des Affaires étrangères, tandis que les autres membres de l’UA n’ont pas encore indiqué qui sera présent.

Campagne de réforme

Créée en 2002 à la suite de la dissolution de l’Organisation de l’unité africaine, l’UA regroupe les 55 pays africains et dispose d’un budget de 417 millions de dollars (371 millions d’euros) en 2016. L’UA a été reconnue pour avoir pris position contre les coups d’État, soutenu une mission de maintien de la paix en Somalie et jeté les bases d’une zone de libre-échange continentale. Les critiques affirment que le corps politique a gardé le silence sur les violations des droits de l’homme et s’est fié à l’ONU ou à des nations étrangères pour sanctionner les gouvernements voyous du continent. Les propositions de Kagame prévoient notamment de réduire les priorités de l’UA à quelques domaines clés tels que la sécurité, la politique et l’intégration économique. Dans le même temps, l’UA compterait de plus en plus sur les États africains pour financer la majeure partie de son budget plutôt que sur les donateurs étrangers dont elle dépend actuellement.

Certaines réformes ont déjà été approuvées: au début de cette année, les chefs d’État ont consenti à réduire le nombre de sommets de l’UA à deux par an. M. Jobson a déclaré qu’un peu moins de la moitié des pays africains avaient également accepté de mettre en place une taxe à l’importation de 0,2% pour financer l’union, tandis que les autres trouveraient un autre moyen de payer. Aucune décision n’a encore été prise sur les autres propositions de Kagame, telles que la nomination du président de la commission, l’actuel ministre des Affaires étrangères tchadien, Moussa Faki Mahamat, en charge de la nomination de son suppléant et de ses commissaires. C’est en partie parce que beaucoup de pays africains les plus puissants ont des réserves quant à la possibilité de donner à l’UA la latitude de prendre des décisions à leur place, a déclaré Louw-Vaudran. « Ils ne veulent céder aucune souveraineté à la commission de l’UA. Ils la voient toujours comme une sorte de secrétariat qui exécute ce que les chefs d’Etat décident », a-t-elle déclaré.

C’est personnel

Jobson a déclaré que les réserves du Caire concernant les réformes sont personnelles. L’Égypte a été suspendue environ un an de l’Union africaine après le coup d’État de 2013 qui a porté au pouvoir le président Abdel Fattah al-Sisi, qui succédera à Kagame en tant que président de l’UA. « De l’avis général, cette décision a été prise par la commission plutôt que par les États membres. C’est une incitation supplémentaire pour l’Égypte à voir son pouvoir réduit », a déclaré Jobson.

Un diplomate qui travaille avec l’UA a déclaré que l’Égypte avait publiquement soutenu les réformes, mais se concentrerait probablement sur des aspects différents de ceux de Kagame, tels que la sécurité et la reconstruction après le conflit. « Personne n’espère particulièrement que le sommet va résoudre quelque chose, mais vous pourriez voir quelques décisions », a déclaré le diplomate.