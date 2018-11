Somalie: des explosions et des coups de feu entendus dans la capitale

Au moins 17 personnes ont trouvé la mort dans trois explosions qui se sont produites dans le centre de Mogadiscio, la capitale somalienne, relate Reuters. Selon l’AFP, des coups de feu ont également été entendus.

Trois fortes explosions et des coups de feu ont été entendus à quelques minutes d’intervalle vendredi après-midi à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, signale l’AFP. D’après Reuters, au moins 17 personnes y ont perdu la vie. ​Selon la police citée par l’AFP, deux voitures piégées ont explosé et des coups de feu ont été entendus près de deux hôtels fréquentés par des responsables politiques somaliens et du quartier général du département des enquêtes criminelles. ​Une troisième explosion a eu lieu quelques minutes plus tard.