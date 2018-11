Selena Gomez: toujours amoureuse, elle s’inquiète pour son ex Justin Bieber

Selena Gomez semble ne pas avoir oublié son ex fiancé Justin Bieber. La jeune chanteuse internée il y a environ un mois dans une clinique psychyatrique s’inquiète pour lui.

Selena Gomez et Justin Bieber semblent veiller l’un sur l’autre… Quelques semaines seulement après sa dépression engendrée par le mariage de son ex petit ami, et son hospitalisation en clinique psychiatrique, la chanteuse de « Back to You » s’inquiète déjà pour Justin Bieber.