Ségolène Royal, « cruellement trahie », revient sur l’adultère de François Hollande

En 2007, en pleine campagne présidentielle, Ségolène Royal apprend que son compagnon la trompe avec la journaliste Valérie Trierweiler. Dans son livre intitulé « Ce que je peux enfin vous dire » , paru ce mercredi 31 octobre aux éditions Fayard, l’ancienne candidate à la présidentielle de 2007, est sortie du silence et lève le voile sur son mariage avec l’homme politique François Hollande avec qui elle a partagé sa vie des années 1970 à 2007. Rupture, infidélité, sentiment de trahison… rien n’est laissé par Mme Royal.

Dans son livre, Ségolène Royal évoque « la violence de l’adultère », « la férocité de la bigamie qui tétanise » et « la souffrance encaissée sans broncher » avant de détailler ce qu’elle a vécu comme un calvaire : « Comme tout le monde le sait maintenant, j’avais été cruellement trahie avant et pendant la campagne présidentielle de 2007 pour une femme de dix ans plus jeune ».

La femme politique confie avoir « espéré tous les jours » que cette liaison ne constituerait qu’un « égarement passager ». « J’ai mis beaucoup de temps à soigner mes blessures, à m’émanciper de ce fardeau et à me tourner vers un autre futur », affirme-t-elle. « C’est pourquoi j’ai décliné la proposition de reprendre la vie commune. » « J’aurais dû mettre fin à cette situation dès le début de la campagne et me séparer », a regretté l’ancienne ministre de l’écologie faisant référence à la relation que François Hollande entretenait avec la journaliste Valérie Trierweiler entre 2005 et 2014.

« Je n’avais pas l’intention d’écrire tout de suite sur mon expérience politique et humaine. Mais au moment où la parole des femmes s’est libérée, notamment avec le mouvement #MeToo, beaucoup d’entre elles m’ont demandé de témoigner », a déclaré la femme politique de 65 ans. Un parallèle entre l’adultère de son ex-mari et le mouvement de prise de parole et de dénonciation des violences faites aux femmes qui a de quoi surprendre. L’ouvrage, qui s’inscrit dans une volonté de « parole libre », ne fait en tout cas pas de cadeaux à François Hollande.

Ironie du sort, souligne également l’ancienne conseillère du président François Mitterrand, Valérie Trierweiler subira le même sort quelques années plus tard : « Elle-même a été trahie pour une femme de dix ans plus jeune », ajoute Ségolène Royal. Onze ans plus tard, François Hollande vient quant à lui d’acheter un pied-à-terre en Corrèze avec sa compagne Julie Gayet.

En couple avec François Hollande pendant plus de 29 ans, Ségolène Royal a donné naissance à quatre enfants issus de leur longue relation : Thomas (33 ans, qui vient de se marier ), Elise Clémence (32 ans), Julien (30 ans) et Flora (26 ans). En 2007, le monde de Ségolène Royal s’écroule. En pleine campagne présidentielle et prête à battre Nicolas Sarkozy, la femme politique socialiste apprend que son conjoint, François Hollande, la trompe avec une femme plus jeune qu’elle : la journaliste Valérie Trierweiler.