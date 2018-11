Secteur de l’énergie au Bénin: les PTF toujours inquiets malgré les réformes

En dépit des réformes institutionnelles et juridiques en cours, des questionnements persistent au niveau du secteur de l’énergie au Bénin. Et cela, les partenaires techniques et financier intervenant dans ce domaine ont tenu à le marteler devant le ministre de l’énergie, Dona Jean-Claude Houssou lors de la cérémonie d’ouverture de la revue d u secteur de l’énergie concernant l’exercice 2017, vendredi 16 novembre 2018.

Placé sous le thème: « Amélioration du cadre institutionnel, législatif et réglementaire et participation des privés dans le secteur », la revue du secteur de l’énergie est un temps fort partagé « qui doit être intégré désormais à nos rythmes et à nos rites mais avec du contenu, avec des réalisations concrètes, avec une détermination qui nous permet de voir l’avenir en rose, un avenir prometteur pour améliorer durablement ce secteur », a fait savoir le ministre Dona Jean-Claude Houssou, présent à la cérémonie d’ouverture.

C’est pourquoi le Coordonnateur National du MCA-Bénin II, en sa qualité de chef de file des Partenaires techniques et financiers du secteur de l’énergie a mis l’accent dans son intervention, sur les défis auxquels le secteur de l’énergie sera confronté dans un contexte d’ouverture du marché, de développement des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique. A en croire Gabriel Dégbégni, « en dépit des réformes institutionnelles et juridiques en cours, des questionnements persistent sur la réorganisation et le financement des institutions rattachées au Ministère, l’opérationnalisation complète de l’Autorité de Régulation de l’Electricité, le paiement des arriérés des sociétés d’électricité, la qualité et le nombre des ressources humaines, la capacité des acteurs, ainsi que la coordination des interventions, etc. »

Il a également attiré l’attention des uns et des autres sur la persistance de quelques risques ou difficultés qui constituent des défis majeurs à relever pour rendre durables les progrès engrangés ces deux dernières années. Il s’agit entre autres:

– des capacités des acteurs institutionnels ;

– de la lourdeur des procédures de passation de marchés ;

– de la mise en oeuvre des plans de gestion environnementale et sociale et des plans de réinstallation des personnes affectées par les projets, etc.

Notons que malgré ces inquiétudes, les partenaires techniques et financiers ont tenu à saluer l’effort du gouvernement, notamment dans l’organisation de ces revues annuelles mais aussi pour sa dynamique à engager des reformes structurelles dans le secteur. Il s’agit entre autres de la réforme de la Communauté Electrique du Bénin (CEB) engagée par le Bénin et le Togo et le lancement officiel du marché unique de l’électricité de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le vendredi 29 juin 2018 à Cotonou.

« Par ailleurs, c’est avec satisfaction que nous avons constaté l’accélération des travaux des projets de construction, notamment la réhabilitation des groupes Wärtsilla pour 30 MW et la construction de la centrale BID de 120 MW à Maria-Gléta au titre des investissements prévus dans le Programme d’Action du Gouvernement. », a fait observer Gabriel Dégbégni.