Sandra V. Fellous attaque Angélique Kidjo et provoque la foudre des internautes (photo)

Angélique Kidjo a chanté, dimanche 11 Novembre 2018 sous l’Arc du Triomphe à Paris un vibrant « Blewu » en hommage aux troupes coloniales. Si sa prestation a impressionné plus d’un, la française Sandra V. Fellous a lancé des piques contre Angélique.

Lors du centenaire de l’armistice de la première grande guerre mondiale, la prestation de la chanteuse béninoise Angélique Kidjo devant 72 chefs d’États a été particulièrement saluée. Mais pour Sandra V. Fellous, on aurait pu trouver une femme non voilée plutôt qu’Angélique Kidjo. « Si on avait pu trouver, une chanteuse non voilée, saurait été formidable » peut on lire en légende de la photo d’Angélique Kidjo en pleine prestation.

Une publication qui n’a pas laissé indifférents les internautes qui n’ont pas raté Sandra V. Fellous comme l’indique la photo ci dessous. Pour Babacar D, c’est le tweet le plus con de la journée. « Est ce un voile ça? » a t-il demandé avant de préciser: faites un tour en Afrique et vous serez moins conne. En réponse au tweet de Sandra V. Fellous Mc Oundoua explique qu’il s’agit d’un mode vestimentaire qui par ailleurs est très élégante. « Pitoyable, c’est un boubou africain, le moindre tissu devient un voile pour vous. désintoxiquez vous » a t-il ajouté.

Précisons que « Blewu » est à l’origine une chanson de la chanteuse togolaise Bella Bellow, décédée en 1973 d’un accident de la route. Le titre, qui signifie « Patience » ou « Doucement » en langue mina, rend hommage aux troupes coloniales ayant combattu en France.

MAGNIFIQUE, le chant d'Angelique Kidjo qui a résonné PUISSAMMENT pendant la cérémonie du 11 novembre. "Blêwou". Ça aurait été incongrue d'oublier tous ces soldats africains qui ont donné leur vie dans cette guerre. Vous avez remarqué le regard de @realDonaldTrump…😏🙄 pic.twitter.com/NCPZSBhJGq — Edith Brou (@edithbrou) November 11, 2018

Un moment très fort en émotion et l’un des plus poignants de cette cérémonie. « Sublime Angélique Kidjo, hommage vibrant aux soldats d’Afrique », a publié sur tweeter, Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes.