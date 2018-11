Samuel Eto’o: les raisons de ses griefs contre José Mourinho

L’international camerounais, Samuel Eto’o, a toujours détesté José Mourinho avant de travailler à ses côtés à Milan.

C’est à l’Inter Milan en 2009-2010, lorsque le club catalan avait remporté le triplé historique que l’opinion de Samuel Eto’o sur Mourinho a changé. Si non, pendant qu’il était à Barcelone, le club catalan a eu plusieurs problèmes avec Mourinho lors de son premier passage à Stamford Bridge. Ce qui d’ailleurs a poussé le footballeur Camerounais a décidé qu’il ne jouerait jamais pour le Portugais.

«Avant de le rencontrer à l’ Inter, je ne savais pas personnellement, notre relation était tendue, affirme Eto’o à Le Soleil . J’ai même dit une fois que je ne jouerais jamais dans un club où José était entraîneur», explique Samuel Eto’o.

On se rappelle que, lorsque José Mourinho avait ironisé sur le véritable âge de l’attaquant camerounais, ce dernier l’avait sévèrement taclé en lui répondant publiquement que « ce n’est pas parce qu’un idiot a dit que j’étais un vieil homme que vous devez le croire ». Et quelques années plus tard, les différends ne se sont visiblement pas aplanis entre les deux hommes.

Mais malgré sa rancune tenace, le joueur camerounais voit désormais les choses du bon côté. «Mais Dieu sait mieux. Il voulait me montrer que j’avais tort et aujourd’hui, José est un ami et il est à nouveau mon entraîneur quand j’étais Chelsea » a souligné Samuel Eto’o relayé par afriquesports.