Rob Kardashian: Khloe se moque de ses choix vestimentaires rigolots (photos)

Alors qu’elle partageait une vieille photo de son jeune frère, Rob vêtu d’une tenue rigolote sur les médias sociaux, Khloe s’est contentée de taquiner son frère avant d’annoncer que le «beau tricheur» Tristan Thompson rejoindra sa famille pour Thanksgiving. «Voici mon frère et mon papa» a t-elle écrit. «La tenue de Rob n’est-elle pas légitime? Regardez son chapeau, regardez ses bretelles! » peut on lire dans la publication de la sœur de Kim. Sur la photo, ses chaussettes blanches imprimées atteignaient ses genoux et son look adorable était complété par une paire de petits baskets.

En plus de cette publication, Khloe a dévoilé sur les médias sociaux son statut actuel auprès du joueur de la NBA. «Mon guide de planification pour l’action de grâce», peut on lire en légende de la photo. Cette publication de Khloé fait suite à la révélation d’il y a une semaine quand elle était “en conflit” avec le beau Tristan Thompson suite au scandale de tricherie quelques jours avant son accouchement. “Elle est toujours très heureuse à Los Angeles avec le soutien de sa famille et l’idée de revenir seule à Cleveland est troublante”, a révélé une source citée par E! News.