Rob Kardashian, en difficultés financières retourne vivre chez sa mère

Rob Kardashian, après avoir vendu sa résidence suite à des difficultés financières, a été accueilli par sa mère Jenner chez elle. Bien que ce dernier soit accueilli par sa mère, il demeure toujours endetté. Cette situation est due à sa rupture avec Blac Chyna.

La famille Kardashian est toujours unie malgré les épreuves. La dernière personne a en bénéficier est Rob Kardashian. En effet, suite à son litige avec Blac Chyna, le jeune homme âgé de 31 ans est au rouge sur le plan financier. Il était donc obligé de retourner vivre chez sa mère et aussi de lui vendre sa marque d’accessoires.

A en croire The Blast qui donne l’information, avec des documents à l’appui, Rob Kardashian a vendu sa maison et est retourné vivre chez sa mère. Non seulement, cette dernière l’a accueilli, mais lui a aussi acheté 50% de sa marque de chaussettes, « Arthur George », désormais en grandes difficultés.

« Auparavant, la marque devait, en grande partie, son succès à mes publications régulières et à ma promo sur les réseaux sociaux. La demande d’ordonnance restrictive d’Angela [le vrai prénom de son ex-fiancé, Blac Chyna] à mon encontre inclut plusieurs interdictions sur le contenu de mes publications en ligne. Pour éviter de possibles problèmes à venir, j’ai presque éliminé ma présence sur les réseaux sociaux« , affirme Rob Kardashian dans les documents publiés par The Blast. Il poursuit en notifiant que sa dette est de 300 000 dollars. Il ajoute qu’il éprouve des difficultés pour le payement de ses impôts pour l’année 2017 et doit également payer les frais mensuels de pension alimentaire de sa fille Dream qui s’élèvent à 20 000 dollars.

Par contre, son ex Blac Chyna, se porte bien sur le plan des affaires. Il faut noter que le Mannequin âgé de 30 ans, a tiré assez de profits de sa relation avec Rob Kardashian, ainsi que de leur rupture. Elle disposerait désormais de plus d’un million de dollars en liquide dans ses comptes. Elle a près d’un million de dollars d’actions et d’obligations. Cette dernière, par le biais de ses multiples entreprises gagnerait jusqu’à 60 000 dollars par mois.

Par ailleurs, Blac Chyna et Rob Kardashian seront devant le tribunal courant décembre.