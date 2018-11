Reine Elisabeth II: son émouvant toast pour les 70 ans de son fils, prince Charles

Le prince Charles a célébré mercredi 14 novembre 2018, ses 70 ans d’existence. A l’occasion, la reine lui a rendu un hommage chaleureux.

Même s’il n’est pas le membre le plus populaire de la famille royale, le prince Charles, futur roi du Royaume-Uni, et père de William et Harry vient de fêter son 70 ème anniversaire. A cette occasion, une grande fête a été organisée à Buckingham Palace, durant laquelle la reine Elizabeth II a eu de tendres mots pour son fils aîné. Sa mère, la reine Elisabeth II a profité de cette soirée pour dire quelques mots à son fils aîné. Mais plus qu’un discours, les propos de sa majesté ont pris la forme d’un émouvant toast.

En effet, verre à la main, la Reine a adressé un tendre message au prince Charles. Pour la reine, “héritier dévoué et respecté du trône, capable de se comparer à tous les hommes de l’histoire – et un père merveilleux” et ce fut un privilège, pour n’importe quelle mère, de pouvoir faire un toast pour les 70 ans de son fils. A l’en croire, c’est la preuve qu’elle vécu assez longtemps pour voir son enfant grandir. «C’est comme – pour faire une analogie qui parlera certainement – planter un arbre et pouvoir le voir grandir, a déclaré Elizabeth II. Ma mère m’a vu avoir 70 ans, bien sûr. Et elle a pu constater que 70 ans est l’âge exact à partir duquel le nombre de bougies sur le gâteau dépasse la quantité de souffle que l’on a pour toutes les éteindre » a laissé entendre la reine avec émotion.