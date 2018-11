Reckya Madougou étonne le monde, à quand le Bénin?

Il existe une richesse que le Bénin exporte avec beaucoup de succès à travers le monde. Cette richesse, c’est le talent de ses cadres dont l’intellect et les conseils sont prisés dans de nombreuses sphères. Le Bénin autrefois quartier latin de l’Afrique est également un modèle de liberté et de modernité. Il n’est donc pas étonnant qu’à l’heure de la montée en puissance des femmes dans les institutions et dans l’accession au poste à responsabilité, ce soit une femme qui porte l’étendard de la qualité de la compétence Béninoise. Cette femme c’est Reckya Madougou, ancienne Ministre au Bénin, consultée par plusieurs gouvernements africains fascinés par les stratégies de lutte contre l’extrême pauvreté mises en place sous son impulsion au Bénin. Aujourd’hui, la jeune femme multiplie les conseils et les récompenses à travers le Monde. Mettra t- elle bientôt son expertise et son influence de nouveau au service de son pays?

Un parcours de plus en plus remarquable

C’est l’histoire d’une femme qui pas à pas a gravi les échelons par son mérite. Dans une société africaine patriarcale, il n’est pas aisé pour une femme de se faire une place, et pourtant, Reckya Madougou à la force de sa détermination a su se construire une réputation qui dépasse les frontières béninoise. C’est ainsi que l’ancienne Ministre de la microfinance puis de la justice a pu exporter sans mal ses talents hors de sa patrie contribuant par exemple au redressement spectaculaire de l’économie Togolaise.

Le Président Faure Gnassingbé a choisi de relever le défi du développement en s’appuyant sur des expertises issues de tous horizons. Que de fierté pour un béninois de voir ainsi le nom de Reckya Madougou associé à ceux de Tony Blair, Ségolène Royale ou encore Bill Gates dans la liste des experts sollicités par le Gouvernement togolais pour donner une impulsion à ce pays. Le Togo longtemps à la traîne au plan économique et social par rapport à ses voisins de la CEDEAO, a effectué un bon prodigieux ces dernières années dans tous les indicateurs de développement. Le port de Lomé symbolise cette progression économique, étant aujourd’hui plus fréquenté que le Port de Cotonou.

Si la réputation de Reckya Madougou est déjà flatteuse, il est remarquable de constater que la jeune femme ne s’endort pas sur ses acquis. Elle ne cesse de parfaire son expertise en ayant le privilège d’être intégrée dans des programmes de formation de la prestigieuse Université de Harvard aux États-Unis. Rappelons que cette Université à été fréquentée par une cinquantaine de Présidents américains et étrangers et par des dizaines de prix Nobel.

Sur le nombre impressionnant de personnalités ayant été nommés Ministre au Bénin, combien ont réussi à obtenir la reconnaissance de leur expertise à l’échelle mondiale?

Un rayonnement international à mettre au service du Bénin?

Depuis la fin de son mandat de Ministre de la Justice, Reckya Madougou n’a plus joué de rôle officiel dans le développement de sa Nation. Son image et son influence ont certainement contribué à attirer l’œil d’investisseurs étrangers vers le Bénin tandis que sa proximité avec les Présidents Gnassingbé, Talon et Yayi lui a permis de jouer un rôle central dans l’apaisement des tensions à la prise de pouvoir de Patrice Talon au Bénin.

Et pourtant, il serait dommageable pour le Bénin de ne pas profiter à fond de l’expertise de ses enfants. Si nous ne sommes pas dans la confidence des réflexions que mène la Ministre sur le rôle qu’elle pourrait jouer en faveur du Bénin, ses prises de positions au sujet de la gouvernance Talon ne sont pas passées inaperçues. Serait- ce le signe annonciateur d’une implication directe dans la politique Béninoise ou juste l’expression d’une patriote acharnée ?

Si aucune possibilité n’est à écarter, une des devises de Reckya Madougou pourrait bien être: « tout vient à point à qui sait attendre et travailler pour« . Quant au Président Patrice Talon, il serait bien avisé de ne plus laisser déserter la compétence Béninoise vers d’autres cieux….