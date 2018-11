Les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo (RDC) ont annoncé qu’elles avaient suspendu leurs opérations de lutte contre le virus Ebola dans l’est de la région de Beni, dans la mesure où la violence entravait les efforts visant à contenir la pire épidémie de la maladie jamais enregistrée dans le pays.

Le ministre de la Santé, Oly Ilunga Kalenga, a annoncé la suspension samedi, des opérations de lutte contre Ebola, un jour après les affrontements qui ont éclaté à quelques mètres d’un centre d’urgence local et des hôtels de plusieurs équipes d’intervention à Beni, dans la province du Nord-Kivu. Les forces de maintien de la paix de la mission des Nations Unies dans le pays (MONUSCO) ont repoussé vendredi soir une offensive de la milice des Forces démocratiques alliées (ADF) dans le quartier nord de Boikene. Sept soldats de la paix malawiens et un tanzanien ont été tués dans l’attaque. Oly Ilunga a déclaré que « toutes les activités sur le terrain ont été suspendues et que le centre des opérations d’urgence reste fermé », ajoutant que des agents de santé responsables du virus Ebola étaient restés dans leurs hôtels.

Samedi également, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que 16 membres de son personnel avaient été temporairement évacués après qu’un obus a frappé un bâtiment dans lequel ils se trouvaient. Michel Yao, coordinateur des opérations de lutte contre le virus Ebola à Beni, a déclaré à l’agence de presse AFP que personne n’a été blessé, ajoutant qu’on ne savait pas si l’obus provenait des forces de l’ADF ou de la MONUSCO. Oly Ilunga a dénoncé la violence et déclaré que l’épidémie « reste dangereuse, en particulier à Beni ». La dernière épidémie d’Ebola, la 10ème du pays, a fait 166 morts confirmées et 47 probables, principalement dans les provinces riches en minerais du Nord-Kivu et de l’Ituri, l’épicentre de la violence interethnique et milice depuis des décennies.

Pire épidémie de l’histoire du pays

Selon l’OMS, un total de 358 cas confirmés et probables ont été signalés dans le pays. Ce chiffre dépasse les 318 cas documentés en 1976, lorsque le virus a été identifié pour la première fois à Yambuku, dans la province de l’Équateur.

« Aucune autre épidémie dans le monde n’a été aussi complexe que celle que nous connaissons actuellement », a déclaré le ministre de la santé la semaine dernière, ajoutant que les équipes répondant à l’épidémie sont attaquées en moyenne trois ou quatre fois par semaine, selon un niveau sans précédent de violence comparée aux neuf épidémies précédentes du pays. « Depuis leur arrivée dans la région, les équipes d’intervention ont été confrontées à des menaces, des agressions physiques, des destructions répétées de leurs équipements et des enlèvements« , a déclaré Oly Ilunga.

Samedi, une cérémonie a été organisée pour les Casques bleus tués lors de l’attaque de la nuit précédente. Quinze autres soldats de la paix ont été tués lors d’une attaque des FAD contre une base de la MONUSCO à Beni en décembre 2017. Le groupe armé s’est formé dans l’Ouganda voisin dans les années 1990. Forcé hors de l’Ouganda, il opère dans la zone frontalière de la province du Nord-Kivu en RDC. À Beni, les ADF ont une réputation brutale. Des centaines de civils ont été tués au cours des trois dernières années, ainsi que des viols massifs et des recrutements d’enfants soldats.