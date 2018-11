RDC – Présidentielle de décembre: qui est Martin Fayulu, le candidat de l’opposition?

Martin Fayulu, qui a été choisi, contre toute attente, par l’opposition en République démocratique du Congo (RDC) comme candidat unique à la course à la succession de Joseph Kabila, a été l’une des voix les plus virulentes contre les efforts du président Kabila pour se maintenir au pouvoir.

Ancien cadre du secteur pétrolier formé aux États-Unis et en France, bien qu’un simple outsider appartenant à un parti minoritaire, Fayulu a été placé sous les feux de la rampe en tant que choix consensuel des piliers de l’opposition réunis à Genève ce week-end. Le président du parti « Engagement pour la citoyenneté et le développement » affrontera le protégé de Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary, ancien ministre de l’Intérieur, lors du scrutin qui aura lieu le 23 décembre. Fougueux et parfois impulsif, Fayulu a été régulièrement vu au début des manifestations contre Kabila, qui prévoyait étendre son pouvoir au-delà des limites constitutionnelles, une initiative à laquelle le président a finalement renoncé en août après avoir épuisé plusieurs manœuvres légales.

Fayulu, qui aura 62 ans le 21 novembre, a été arrêté à plusieurs reprises lors de manifestations de l’opposition à Kinshasa et ailleurs, une fois frappé à la tête par une balle en caoutchouc. Il bénéficie du soutien de deux poids lourds: l’ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, qui a été empêché de se présenter aux élections, et l’ex-gouverneur de la province exilé, Moise Katumbi, qui affirme qu’il n’a pas pu retourner à Kinshasa pour présenter sa candidature. Fayulu a éliminé le principal candidat, Felix Tshisekedi, chef du parti de l’opposition, l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), qui est la principale opposition de longue date et fils de son fondateur, Etienne Tshisekedi. Le candidat de l’opposition est fermement opposé à l’utilisation de machines à voter, une question qui aurait pu faire basculer le débat de sélection en sa faveur, l’UDPS ayant déclaré qu’il contesterait le vote, que les machines soient utilisées ou non.

Société américaine et hôtel

Fayulu a travaillé pour le groupe américain Mobil dans plusieurs pays africains de 1984 à 2003, d’abord en tant qu’auditeur puis en tant que directeur général. S’adressant à l’agence de presse AFP une semaine avant sa nomination, Fayulu a déclaré qu’il avait quitté la société dans des conditions « amicales », recevant une indemnité de départ confortable.

En provenance de l’ouest du pays, où l’on parle le lingala, Fayulu possède un hôtel à Kinshasa situé à mi-chemin entre la résidence de Kabila et le bureau du président. L’hôtel a été scellé en mai, apparemment pour un audit fiscal, mais a depuis rouvert ses portes. Fayulu est entré dans l’arène politique lors d’une conférence nationale en 1991-1992 qui a mis fin au régime de parti unique du dictateur de longue date Mobutu Sese Seko dans l’ancienne colonie belge. Fayulu a remporté son premier mandat électif en 2006, lorsqu’il a été élu au parlement.