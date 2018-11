RDC – Ouganda: sept pêcheurs ougandais abattus sur le lac Albert

Sept pêcheurs ougandais ont été tués par balles sur le lac Albert et un autre blessé. Des informations rapportées par la police ougandaise.

Selon les déclarations de Amos Muhindo, commandant adjoint de la police ougandaise de la région, ces pêcheurs seraient allés à la recherche du corps d’un de leurs collègues tué lui aussi par les mêmes tireurs, quand ils ont été accueillis par des tirs. Il indique aussi que les tireurs seraient au moins cinq hommes armés en uniforme militaire. »C’est la troisième fois en une semaine que des miliciens présumés se rendaient sur la rive ougandaise du lac pour y pêcher illégalement et attaquer la population locale », affirme la police ougandaise.

Ces derniers mois, la tension est montée sur les lacs, situés à cheval entre la République démocratique du Congo et l’Ouganda. Kampala a déployé des soldats sur les lacs et des centaines de pêcheurs congolais ont été arrêtés. En juillet dernier, les forces armées de l’Ouganda et de la RDC se sont affrontées sur le lac Edouard. Deux soldats ougandais et trois civils avaient été tués. Les groupes armés qui sévissent dans l’est de la RDC opèrent également sur les lacs, volant aux pêcheurs leurs bateaux, leurs moteurs et leurs prises, exigeant des rançons.