RDC: « leur décision ne nous engage pas », le choix de Fayulu contesté par les militants

Au lendemain de la désignation de Martin Fayulu comme candidat unique de l’opposition à la présidentielle de décembre prochain en république démocratique du Congo (RDC), la tension est montée au sein des principaux partis d’opposition.

Dans la matinée de lundi, rapporte Anadolu, des dizaines de militants de l’opposition, réunis à Kinshasa devant le siège de l’Union pour la nation congolaise (UNC) de Vital Kamerhe, ont brûlé des pneus et érigé des barricades en signe de protestation du choix effectué, dimanche, par leur leaders, Jean-Pierre Bemba, Moise Katumbi, Freddy Matungulu, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. La même ambiance a été observée au quartier général du plus grand et historique parti d’opposition (Ndlr : Union pour la démocratie et le progrès social) où les militants ont brûlé les effigies de leur leader, Félix Tshisekedi, qui était donné favori.

« Choix de l’échec »

Martin Fayulu, 62 ans, et président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement (Ecide) a été désigné par vote, impliquant les 7 ténors de l’opposition congolaise, dont lui-même, à l’occasion d’une réunion tenue dimanche à Genève. « C’est un choix de l’échec, nous accordons 48 heures à Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi pour qu’ils désignent un candidat commun, entre eux, c’est soit Tshisekedi ou Kamerhe », a déclaré à la presse Sele Yemba, porte-parole adjoint de l’UNC. « Leur décision ne nous engage pas. A l’Udps, c’est la pyramide inversée. C’est la base qui commande. Même si Félix décide de voter pour Fayulu, c’est son affaire », a déclaré à Anadolu Léonard Tshikambala, membre du parti de Tshisekedi.

« Je suis un homme de résultats. Je me donne des objectifs très élevés. J’ai de l’expérience. Je suis un leader avéré. J’ai travaillé aux Etats-Unis, en Europe et dans 7 pays africains », a déclaré Fayulu lors d’un point de presse à Genève après sa désignation. Les sept leaders de l’opposition ont annoncé dans un communiqué, dimanche, l’organisation d’un meeting « populaire » à Kinshasa pour présenter Fayulu à la population. Diplômé en économie de l’Université Paris XII, Martin Fayulu a été député mais avait démissionné en 2017, qualifiant le parlement d’illégal. Il devient le principal adversaire d’Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat désigné par le président sortant, Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001.