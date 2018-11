RCI – Présidentielle 2020: Guillaume Soro sera candidat ou pas?

C’est depuis les élections régionales et municipales du 13 octobre 2018 en Côte d’Ivoire, que plusieurs candidats indépendants, dont Tehfour Koné, ont revendiqués le parrainage du chef du Parlement ivoirien, son excellence Soro Kigbafori Guillaume. Ce qui amena le Ministre Sidiki Konaté à annoncer que son compagnon devrait passer devant la haute instance du parti présidentiel pour s’expliquer sur cette question. C’est dans ce climat délétère au sein du parti au pouvoir que plusieurs proches de Kigbafori Guillaume Soro ne cessent de l’inciter à se démarquer du RDR, dont il est pourtant l’un des vice-présidents chargé de la région du Tchologo, et à se porter candidat à la présidentielle de 2020. Nous rapporte AFRIQUESUR7.

Ce n’est plus un secret, les discordes actuelles entre Guillaume Soro et son parti, le Rassemblement des républicains (RDR). Et au fur et à mesure que 2020 approche, les appels à une candidature de Guillaume Soro à l’élection présidentielle deviennent insistantes et persistantes.

En effet, Alain Lobognon, un fidèle lieutenant de Soro Guillaume, avait déjà annoncé que son mentor sera candidat à ce scrutin. A sa suite, le journaliste écrivain, Tiburce Koffi, le Député Yaya Alpha Touré, Félicien Sékongo et bien d’autres membres de la GSK Team annoncent les couleurs sans oublier les candidats indépendants à l’élection municipale du 13 octobre 2018, qui revendiquaient le parrainage du chef du Parlement ivoirien. Situation qui avait soulevé le courroux des cadres de la rue Lepic et qui ont demandé à Kigbafori Guillaume Soro, de passer devant la haute direction du parti au pouvoir pour s’expliquer sur cette question.

Lors du 5e conclave du Réseau des amis de la Côte d’Ivoire (RACI) tenu ce dimanche 18 novembre 2018, au Sofitel Hôtel Ivoire, le Député de Sirasso avait déclaré : « Du haut de cette tribune, je voudrais lancer un appel solennel auprès de président Soro Kigbafori Guillaume, il urge cher ami que vous posiez dans les meilleurs délais un acte fort et sans équivoque en vous portant candidat à l’élection présidentielle de 2020. » L’Honorable Mamadou Soro Kanigui, quant à lui, ne cesse de marteler l’idée d’une candidature de Soro à la prochaine présidentielle. Ces incessants appels le détermineront-ils à franchir le pas ?

En dépit de tous ces appels, Guillaume Soro joue la carte de la prudence. Devant la diaspora ivoirienne au Canada, il avait indiqué qu’il réfléchit à cette question. Aussi, lorsqu’il s’agira de présenter sa candidature à l’élection présidentielle de 2020, il en parlera tout d’abord à ses aînés Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Ce qui n’est pour l’instant pas le cas.

Le président de l’Assemblée nationale va-t-il oser franchir le rubicond ?

Silence radio sur le sujet, même si son attitude de ces derniers temps trahit quelque peu ses ambitions présidentielles. Souligne notre source.