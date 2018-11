Psquare: Paul Okoye répond amèrement à la femme de son frère Peter

Dans un message publié sur son compte instagram, Paul Okoye, l’un des anciens membres du groupe Psquare a répondu indirectement aux souhaits de sa belle sœur pour le groupe Psquare séparé depuis 2017.

Suite aux souhaits de Lola Omotayo de voir Psquare retrouvé ses lettres de noblesse et les frère Peter et Paul Okoye réunis, ce dernier semble ne pas apprécier l’intervention de sa belle soeur. Malgré l’émotion dégagée par la publication, Paul reste intransigeant et devient à la limite grave et accusateur dans ses propos .

« Méfiez-vous des gens qui prêchent l’amour à l’extérieur, et à l’intérieur, ils plantent de mauvaises graines… que Dieu adoucisse leur cœur méchant….#chizoba » a t-il évoqué.

Pour rappel, lors du 9 eme anniversaire des deux frères jumeaux, dimanche 18 novembre 2018, Lola Omotayo a souhaité dans un message sur son compte instagram que les jumeaux se réunissent pour le bien commun de tous.

Pour elle Peter et Paul ne font qu’un, pas deux. « Je prie pour que notre père qui est aux cieux vous parle individuellement et adoucisse vos cœurs. Je vous célèbre aujourd’hui. Je vous aime tous les deux. Vous êtes des légendes. Vous êtes bénis. Vos enfants vous adorent. Nous vous adorons. Que Dieu vous bénisse aujourd’hui et tous les jours. Peter et Paul ne font qu’un, pas deux. Joyeux anniversaire ! « Peterpsquare @rudeboypsquare », peut-on lire dans sa publication sur Instagram.