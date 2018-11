Prime d’éthique: Neymar clarifie

« Fake news » a tancé le joueur sur son site internet.

« En réponse à la presse portugaise qui rapportait cette information sur les 375 000 euros de prime d’éthique, Neymar a donc été très clair. Sur son site internet, la star du PSG a alors publié une vidéo où l’on peut voir la mention « Fake News » être associée à ces informations. « , propos tenu par Neymar, rapporte Le10sport.

This news, published by @Record_Portugal is being replicated by countless irresponsable media.

This is another "Fake News".

.#neymar #neymarjr #njr #fakenews pic.twitter.com/A4ZauakR3N

— Neymar Jr. Site (@NeymarJrSite) November 9, 2018